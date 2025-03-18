Названо неожиданное последствие повышения ключевой ставки ЦБ

Число личных банкротств россиян снизится на 15-25% в 2025 году по сравнению с 2024 годом, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

«Из-за жесткой денежно-кредитной политики Банка России (как следствие, заградительных ставок по кредитам), снижения объема выдач кредитов и ужесточения законодательства в сфере банкротства физлиц динамика роста таких дел сократится уже в 2025 году относительно 2024 года на 15-25%. В январе отказы в кредитах получили 95 обратившихся россиян из ста. Одобрено фактически только 5% заявок. При этом размер просрочки по потребкредитам вырос в полтора раза и достиг 150 млрд рублей. Просрочка по ипотечным кредитам увеличилась на 57% в 2024 году в сравнении с 2023 годом (и превысила 108 млрд рублей)», — отметил аналитик.

По его словам, причина таких цифр по отказам и просрочке — в нежелании банков реструктурировать долги и выдавать новые кредиты из-за высокой долговой нагрузки клиентов.

Калманович заключил, что позитивные изменения будут таковыми только статистически. По прогнозу аналитика, достигнутый уровень набранных кредитов и ипотек вкупе с невозможностью пересчитать кредитный продукт еще долго будет «аукаться» в виде увеличения объемов просрочек и роста статистики по банкротствам физлиц.

По данным «Федресурса», процедура продажи имущества россиян в рамках дел о банкротстве была введена в отношении 431 946 граждан и индивидуальных предпринимателей (+23,6% к 2023 году), а процедура внесудебного банкротства применялась в отношении 55 652 граждан (+250,2 % к 2023 году).

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