Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США вывезли «оборудование» с необитаемых островов Австралии на $1,4 млн

Guardian: США ввезли товары на $1,4 млн с необитаемого архипелага в Австралии
close
Unsplash

США в 2022 году импортировали товары на сумму $1,4 млн с необитаемого архипелага Херд и Макдональд на территории Австралии. Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на данные Всемирного банка.

«США в 2022 году импортировали с архипелага Херд и Макдональд товары на сумму $1,4 млн США (2,23 млн австралийских долларов), почти весь объем которых классифицирован как «машинное и электрическое оборудование», — говорится в публикации издания.

Ранее руководство Агентства США по международному развитию (USAID) приказало сотрудникам уничтожить документацию, в первую очередь — служебные документы. Под немедленное уничтожение попали материалы из секретных сейфов и персональные досье.

После шести недель анализа США официально решили закрыть 83% программ агентства. Как писал журнал Federalist, средства, выделяемые ведомству, тратились в том числе на производство дизайнерских ковров на заказ на Украине.

Ранее стало известно, что доллар США обвалился из-за пошлин Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами