США вывезли «оборудование» с необитаемых островов Австралии на $1,4 млн

Guardian: США ввезли товары на $1,4 млн с необитаемого архипелага в Австралии

США в 2022 году импортировали товары на сумму $1,4 млн с необитаемого архипелага Херд и Макдональд на территории Австралии. Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на данные Всемирного банка.

«США в 2022 году импортировали с архипелага Херд и Макдональд товары на сумму $1,4 млн США (2,23 млн австралийских долларов), почти весь объем которых классифицирован как «машинное и электрическое оборудование», — говорится в публикации издания.

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