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USAID приказало сотрудникам подчистить документацию

Politico: руководство USAID приказало сотрудникам уничтожить документацию
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Kent Nishimura/Reuters

Руководство Агентства США по международному развитию (USAID) приказало сотрудникам уничтожить документацию, в первую очередь — служебные документы. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на служебную рассылку.

Исполняющая обязанности исполнительного директора USAID Эрика Карр распорядилась непрерывно измельчать и сжигать бумажные документы в архиве в штаб-квартире агентства в Вашингтоне. Под немедленное уничтожение попадают материалы из секретных сейфов и персональные досье.

Кроме уничтожения архивов, занятые ими помещения также будут переданы другим ведомствам — Иммиграционной и таможенной полиции США.

Также Соединенные Штаты перестали финансировать некоторые проекты Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в том числе касающиеся Украины, что привело к закрытию ряда программ.

Эти проекты финансировали Агентство США по международному развитию (USAID) и Государственный департамент США.

Ранее в США обнародовали перечень «нелепых трат» USAID.

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