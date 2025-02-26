В США раскрыли, на что USAID тратило деньги американских налогоплательщиков

Агентство США по международному развитию (USAID) потратило около $2 млн американских налогоплательщиков на производство дизайнерских ковров на заказ на Украине. Об этом сообщает журнал Federalist.

По данным издания, команда американского сенатора от Республиканской партии Джони Эрнста обнаружила целый ряд грантов USAID, которые финансировались налогоплательщиками США. Журнал отмечает, что денежные средства направлялись украинскому бизнесу под видом Программы конкурентоспособной экономики (CEP) и фондов инвестиций в устойчивость бизнеса.

«Дизайнеры, в том числе «производитель ковров по заказу», который получил около $2 млн, и две разные линии мебели, получившие $114 тысяч и $91 тысячу соответственно, также присоединились к финансовому бешенству (USAID — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Federalist среди прочего отмечает, что среди грантов USAID числились огромные суммы и для других проектов на Украине, в том числе около $300 тысяч на «приложение для отслеживания домашних животных». Кроме того, еще порядка $300 тысяч было выделено «производителю ошейников для собак» и $109 тысяч были выданы «производителю упаковки для кормов для домашних животных».

В начале февраля администрация президента США опубликовала список «нелепых трат» Агентства по международному развитию США. Из документа следует, что USAID выделило порядка $1,5 млн на «продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии», а также $47 тыс. на «трансгендерную оперу» в Колумбии. Еще $2 млн были выделены на «ЛГБТ-активизм» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Гватемале.

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