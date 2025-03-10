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США решили закрыть 83% программ USAID

Рубио: США официально закрывают 83% программ USAID
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Cheryl Ravelo/Reuters

США после шести недель анализа официально закрывают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID). Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио.

«После шести недель пересмотра мы официально закрываем 83% программ в USAID», — написал он в соцсети X.

Рубио добавил, что 5,2 тыс. контрактов, которые были аннулированы, привели к расходованию десятков миллиардов долларов способами, которые не служили основным национальным интересам США.

В конце февраля сообщалось, что администрация президента США намерена отменить более 90% контрактов USAID и Госдепартамента, связанных с иностранной помощью.

Как сообщало агентство Associated Press, свои намерения насчет USAID власти США детализировали в меморандуме и судебных документах. Там изложены результаты обзора всех финансовых средств, выделенных агентству. Отмечается, что Штаты планируют прекратить иностранную помощь по линии USAID на сумму около $60 миллиардов.

Ранее уволенным сотрудникам USAID дали 15 минут на сбор вещей.

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