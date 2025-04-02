Трамп рассказал о важности введения взаимных пошлин для США

Введение американской администрацией по принципу взаимности таможенных пошлин в отношении всех стран ознаменует собой наступление экономической независимости США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщает CNN.

Он подчеркнул, что в ближайшее время подпишет «исторический указ» о введении взаимных тарифов для всех стран мира.

Трамп утверждает, что то, что «страны делают с США, Вашингтон будет делать с ними».

До этого сообщалось, что Европейский союз (ЕС) вряд ли даст незамедлительный ответ на введение со стороны США новых пошлин.

31 марта агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует ввести взаимные тарифы для всех стран со 2 апреля. До этого речь шла только о ряде государств, в частности, странах Евросоюза, Китае, Бразилии, Индии, Мексики и Канаде.

Пока неизвестно, какие именно тарифы хочет ввести Трамп, а также как они будут рассчитываться. Кроме того, в администрации американского лидера не озвучили, на каких условиях странам можно будет их избежать.

По данным Bloomberg, введение взаимных тарифов является частью плана Трампа по восстановлению мировой торговли и увеличению производства в США.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у ЕС есть «сильный план» в ответ на пошлины Трампа.