Фон дер Ляйен заявила, что у ЕС есть «сильный план» в ответ на пошлины Трампа

Глава ЕК фон дер Ляйен: у ЕС готов сильный план в ответ на пошлины Трампа

У Европейского союза (ЕС) есть «сильный план» в ответ на торговые пошлины со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

В то же время она указала, что Брюссель надеется найти выход из ситуации путем переговоров, но будет защищать собственные интересы. Евросоюз не хочет отвечать на действия США, но при необходимости это сделает, подчеркнула фон дер Ляйен.

«Но если это будет необходимо, у нас есть сильный план ответных действий, и мы его применим», – подчеркнула президент Еврокомиссии.

31 марта агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует ввести взаимные тарифы для всех стран со 2 апреля. До этого речь шла только о ряде государств, в частности, странах Евросоюза, Китае, Бразилии, Индии, Мексики и Канаде.

Пока неизвестно, какие именно тарифы хочет ввести Трамп, а также как они будут рассчитываться. Кроме того, в администрации американского лидера не озвучили, на каких условиях странам можно будет их избежать.

По данным Bloomberg, введение взаимных тарифов является частью плана Трампа по восстановлению мировой торговли и увеличению производства в США.

Ранее Трамп пригрозилРФ вторичными пошлинами за возможный срыв переговоров по Украине.