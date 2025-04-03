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В США анонсировали введение пошлин в отношении Украины

Белый дом: США введут 10-процентные пошлины в отношении Украины
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Mariam Zuhaib/AP

США введут ответные таможенные пошлины в отношении импорта из Украины в размере 10%. Об этом сообщается в материалах, которые опубликовал Белый дом в соцсети X.

2 апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что США вводят пошлины в размере 20% на товары из Европейского союза, 34% — на товары из КНР. Кроме того, аналогичные меры затронут Вьетнам (46%), Индию (26%), Индонезию (32%), Камбоджу (49%), Малайзию (24%), Республики Корея (25%), Таиланд (36%), Тайвань (32%), Швейцарию (31%), Японию (24%) и другие страны.

То, что «страны делают с США, Вашингтон будет делать с ними», подчеркнул Трамп, говоря о введении зеркальных пошлин.

Он отметил, что США направят «триллионы долларов» выручки от зеркальных пошлин на снижение налогов и погашение госдолга. По его словам, «теперь наша очередь процветать». Глава Белого дома считает, что благодаря предпринятым действиям «Америку снова сделают великой, более великой, чем когда-либо прежде.

В среду Трамп также подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. Пошлины в размере 25% начнут действовать с 3 апреля для готовых автомобилей, а для автозапчастей — не позднее 3 мая. Президент отметил, что сейчас только половина автомобилей, продаваемых в США, производится внутри страны, и это подрывает индустриальную базу и национальную безопасность.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что у ЕС есть «сильный план» в ответ на пошлины Трампа.

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