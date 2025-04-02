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Пошлины Трампа на импорт автомобилей и автозапчастей начнут действовать 3 апреля

С 3 апреля в США начнут действовать пошлины в 25% на импорт автомобилей
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Импорт автомобилей и определенных автозапчастей продолжает угрожать национальной безопасности США», — сказано в документе, опубликованном в Федеральном регистре американского правительства.

Пошлины в размере 25% начнут действовать с 3 апреля для готовых автомобилей, а для автозапчастей — не позднее 3 мая.

По словам Трампа, несмотря на все усилия по достижению соглашений с Евросоюзом, Японией и другими странами, «угроза только возросла». Среди причин он назвал уязвимость цепочек поставок, которую выявила пандемия COVID-19, а также усиление иностранных автопроизводителей, получающих поддержку благодаря «несправедливым субсидиям и агрессивной промышленной политике.

Трамп отметил, что сейчас только половина автомобилей, продаваемых в США, производится внутри страны, и это подрывает индустриальную базу и национальную безопасность. В документе также содержится указание на необходимость разработки механизма, который позволил бы расширить список облагаемых товаров, что должно предотвратить возможные способы обойти новые ограничения.

Трамп подчеркнул, что прежние меры, включая соглашения с Канадой, Мексикой и Южной Кореей, не принесли желаемого результата, и зависимость от импорта в области автопрома остается актуальной.

До этого агентство РИА Новости со ссылкой на содержание доклада «Росконгресса» «Мировой автомобильный рынок: тренды, трансформация и тарифные войны» писало, что от введения Трампом пошлин в размере 25% на импорт из Мексики и Канады пострадают три крупных американских автоконцерна: Stellantis (производит Chrysler, Dodge, Jeep), General Motors и Ford.

Советник Трампа рассказал, сколько США планируют получить от импортных пошлин за 10 лет.

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