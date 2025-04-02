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Фондовый рынок РФ установил новый рекорд по длительности падения

Индекс Мосбиржи побил рекорд 1998 года по длительности снижения
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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

В среду, 2 апреля, индекс Московской биржи продемонстрировал падение на 1,28%, достигнув уровня в 2926 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Это падение стало одиннадцатым по счету, что побило рекорд по продолжительности снижения, установленный в 1998 году.

31 марта индекс Московской Биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) после открытия утренней торговой сессии снизился почти на 3,5%. Соответствующий показатель опустился ниже 3000 пунктов впервые с 11 февраля 2025 года.

Индекс Московской Биржи — это сводный показатель, который определяет, насколько изменилась стоимость акций основных участников российского рынка из числа представленных на торговой площадке. При его формировании учитываются только ценные бумаги крупнейших и динамично развивающихся компаний, деятельность которых относится к основным секторам экономики РФ.

19 марта, после телефонной беседы между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, индекс Мосбиржи снизился на 1,34% и составил 3213,69 пункта. Журналисты связали это явление с неопределенностью итогов переговоров.

Ранее россиянам пообещали рекордный рост цен на золото.

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