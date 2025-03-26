Россиянам пообещали рекордный рост цен на золото

В среднесрочной перспективе цена тройской унции золота (31,1 грамма) может достичь рекордных $3,2 тыс., спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Обновление ценовых максимумов по золоту может продолжиться в этом году, технически среднесрочно достижимым представляется уровень $3,2 тыс. за тройскую унцию. Среди причин ожидать дальнейшего удорожания драгметалла – напряженная геополитическая обстановка на Ближнем Востоке и в других регионах мира, цикл снижения процентных ставок в США, активные покупки золота со стороны мировых центробанков и глобальный инвестиционный спрос. В то же время ожидать устойчивого роста стоимости металла, который носит монетарную функцию, не приходится. Актив может проходить через волны коррекции, например, при снижении глобальных геополитических рисков, охлаждении роста экономики Китая, замедлении темпов снижения процентных ставок в США», — отметил Бахтин.

По его словам, золото является интересной инвестицией для россиян, учитывая наблюдаемую слабость доллара к рублю. Бахтин пояснил, что текущий валютный курс дает возможность получить по сути двойной результат – в виде роста стоимости самого золота и повышения курса доллара к рублю. По оценкам инвестстратега, уже летом доллар может торговаться выше 90 рублей, а ближе к концу года — ближе к 100 рублям. При этом Бахтин уточнил, что базовая задача золота – это защита от рисков, и в этот актив разумно инвестировать 5-10%. Оптимальным вариантом для вложений Бахтин назвал покупку металла на Мосбирже — биржевое золото ликвидно (можно легко и выгодно продать), а издержки на операции с ним минимальны.

25 марта тройская унция золота стоила чуть более $3,055 тыс.

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