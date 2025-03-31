Индекс Мосбиржи впервые с февраля опустился ниже 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи в начале утренней сессии снизился почти на 3,5%

Индекс Московской Биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) после открытия утренней торговой сессии снизился почти на 3,5%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

В материале уточняется, что соответствующий показатель опустился ниже 3000 пунктов впервые с 11 февраля 2025 года.

По состоянию на 7:00 мск, индекс Мосбиржи уменьшился на 3,49%. В тот момент значение находилось на уровне 2920,17 пункта.

Через некоторое время снижение замедлилось. К 7:15 мск индекс Мосбиржи повысился до 2940,71 пункта.

Как пишет «Интерфакс», в 8:00 мск данный показатель составил 2969,16 пункта.

Индекс Московской Биржи — это сводный показатель, который определяет, насколько изменилась стоимость акций основных участников российского рынка из числа представленных на торговой площадке. При его формировании учитываются только ценные бумаги крупнейших и динамично развивающихся компаний, деятельность которых относится к основным секторам экономики РФ.

19 марта, после телефонной беседы между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, индекс Мосбиржи снизился на 1,34% и составил 3213,69 пункта. Журналисты связали это явление с неопределенностью итогов переговоров.

Ранее в РФ составили список самых популярных компаний у российских инвесторов.