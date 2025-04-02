Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На смартфонах с Android перестанут работать старые версии приложения Сбера

Старые версии приложения Сбера перестанут работать на смартфонах с Android
close
Пресс-служба Сбера

На смартфонах с Android перестанут работать старые версии банковского приложения Сбера, у некоторых пользователей уже начались отключения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Старые версии приложения отключаются постепенно, в зависимости от версии. Сейчас массово поступают уведомления с просьбой обновить приложение», — рассказали журналистам в кол-центре банка.

Актуальная версия банковского приложения — 16.6.0. Обновить его можно через интернет-магазин RuStore.

До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку внести поправки в законодательство, чтобы обязать банки возвращать деньги россиянам, если они были украдены в результате взлома банковского приложения.

Также 2 апреля генпрокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации, заявил, что Генпрокуратура направила в Совбез предложение об установлении лимита на выдачу банковских карт.

Ранее стало известно, что Центробанк хочет усилить контроль за мошенниками второго уровня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами