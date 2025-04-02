На смартфонах с Android перестанут работать старые версии приложения Сбера

Старые версии приложения Сбера перестанут работать на смартфонах с Android

На смартфонах с Android перестанут работать старые версии банковского приложения Сбера, у некоторых пользователей уже начались отключения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Старые версии приложения отключаются постепенно, в зависимости от версии. Сейчас массово поступают уведомления с просьбой обновить приложение», — рассказали журналистам в кол-центре банка.

Актуальная версия банковского приложения — 16.6.0. Обновить его можно через интернет-магазин RuStore.

До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку внести поправки в законодательство, чтобы обязать банки возвращать деньги россиянам, если они были украдены в результате взлома банковского приложения.

Также 2 апреля генпрокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации, заявил, что Генпрокуратура направила в Совбез предложение об установлении лимита на выдачу банковских карт.

Ранее стало известно, что Центробанк хочет усилить контроль за мошенниками второго уровня.