Центробанк хочет усилить контроль за мошенниками второго уровня

Центробанк усилит борьбу с более высокопоставленными мошенниками, на чьи карты выводятся деньги, полученные от жертв. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров на конференции «Антифродум 2025», передает корреспондент РБК.

«Подходы к направлению этой информации [в банки] с использованием нашей автоматизированной системы мы сформировали. И в настоящее время мы планируем их включать в нашу базу, именно дропов «второго уровня» после совершения операции», — сказал он.

Уваров добавил, что существуют дропы «первого уровня» — это непосредственно те, кому жертвы переводят деньги, счета, реквизиты, а также та карта, которая используется на первом этапе кражи средств.

Когда мошенники осуществляют перевод дальше, то они переводят тому человеку, который является дропом «второго уровня», которых может быть несколько, резюмировал Уваров.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин поручил до 15 июля представить предложения по созданию единого механизма для борьбы с мошенниками. Одной из мер является создание механизма оповещения кредитных организаций при выявлении звонка или СМС от мошенников. Данные будут предоставлять операторы связи.

Ранее в Москве аферисты выманили у пенсионера более 58 млн рублей по схеме со счетчиками.