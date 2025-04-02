Банки обяжут возвращать деньги, если их украли при взломе банковского приложения

Банки обяжут возвращать деньги россиянам, если они были украдены в результате взлома банковского приложения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поручение президента РФ Владимира Путина.

Отмечается, что соответствующая задача была поставлена перед правительством РФ и Центробанком.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений в части, касающейся создания и применения с согласия граждан Российской Федерации механизма оперативного оповещения кредитных организаций операторами связи при выявлении мошеннического телефонного вызова и (или) короткого текстового сообщения», — говорится в поручении президента.

До этого генпрокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации заявил, что генпрокуратура направила в Совбез предложение об установлении лимита на выдачу банковских карт.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать активизации мошенников.