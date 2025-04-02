В России предложили установить лимит на банковские карты

Генпрокуратура направила в Совбез предложение об установлении лимита на выдачу банковских карт, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации, пишет агентство ТАСС.

Также Краснов заявил, что считает необходимым нормативно урегулировать деятельность риелторов. Он подчеркнул, что зачастую мошенники чрез услуги риелторов в ускоренном режиме продают квартиры потерпевших. Предложение об этом, по словам генпрокурора, тоже направлено в Совбез.

В первой половине марта Банком Синара представил результаты исследования, согласно которым более половины россиян — 55% — готовы перейти на обслуживание в новый банк за более интересными предложениями по дебетовым и кредитным картам.

Работа мобильного приложения, вежливость сотрудников, выгодные программы лояльности, репутация банка — основные драйверы выбора нового финансового партнера у карточных клиентов. Для 6% опрошенных важным критерием для смены банка будет наличие платежного стикера у него.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать активизации мошенников.