В Европе назвали число безработных молодых людей

Уровень безработицы в еврозоне по итогам февраля составил 6,1%, снизившись с 6,2% в январе, сообщила пресс-служба Евростата.

На территории Евросоюза безработица в феврале составила 5,7%. В январе этот показатель составлял 5,8%. По данным Евростата, в феврале 2025 года в Европейском союзе было 12,677 млн ​​безработных, из которых 10,580 млн — в еврозоне.

За отчетный период в ЕС насчитывалось 2,835 млн безработных молодых людей (в возрасте до 25 лет). В феврале 2025 года уровень безработицы среди молодежи в ЕС составил 14,5% против 14,6% в январе 2025 года.

В первой половине марта вице-президент «Опоры России», глава комитета по производительности труда Дмитрий Пищальников сообщил, что безработица в России в 2025 году останется на историческом минимуме в 2,3% или будет даже ниже. По его словам, снижение темпов роста экономики и ужесточение миграционной политики влияют друг на друга, нивелируя эффект от каждого в отдельности, поэтому безработица в 2025 году останется на стабильно низком уровне.

На прошлой неделе кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что с 2020 года уровень безработицы в России сократился в 2,4 раза.

Ранее сообщалось, что в России резко сократился уровень бедности.