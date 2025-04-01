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«Роснано» допустила технический дефолт по купону облигаций

«Роснано» допустила техдефолт по купону облигаций с госгарантией
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Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

Государственная корпорация «Роснано» не выплатила в установленный срок (31 марта) купонный доход по облигациям серии 08. Об этом говорится в заявлении компании.

Задолженность составляет 1 млрд 5 млн 335 тыс. 55 руб. 20 коп. Причиной неисполнения обязательства по облигациям называют «разработку технического механизма выплаты купонного дохода».

«Выплата купонного дохода по облигациям серии 08 будет осуществлена в течение десяти рабочих дней», — отметили в компании.

27 марта следователь в зале Мещанского суда Москвы сообщил об аресте имущества трех топ-менеджеров управляющей компании «Роснано», обвиняемых в злоупотреблении полномочиями.

В конце января стало известно о задержании трех топ-менеджеров управляющей компании «Роснано». Они проходят по делу о нецелевом расходовании более 43 млрд рублей.

1 февраля сообщалось, что суд арестовал экс-директора по методологии учета, налогообложению и отчетности «Роснано» Марину Касенкову, экс-зампреда правления и исполнительного директора Бориса Подольского и его бывшего заместителя, директора по финансам Артура Галстяна.

В апреле 2024 года по делу о хищениях из «Роснано» были заочно арестованы два бывших топ-менеджера — Олег Киселев и Ирина Рапопорт. Их обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Кроме того, в СИЗО отправили главу компании «Пластик лоджик» Бориса Галкина — ему предъявлено обвинение в растрате денежных средств, выделенных «Роснано».

Ранее у арестованного топ-менеджера «Роснано» нашли иностранное гражданство.

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