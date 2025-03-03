У арестованного топ-менеджера «Роснано» нашли иностранное гражданство

У бывшего заместителя руководителя ООО «УК «Роснано» Бориса Подольского, арестованного по делу о превышении полномочий, есть иностранное гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«Подольский имеет финансовые возможности, <…> имеет гражданство иностранного государства», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Подольский, находясь на свободе, может скрыться от правоохранителей, уничтожить доказательства и воспрепятствовать расследованию.

1 февраля Мещанский суд Москвы постановил заключить под стражу Бориса Подольского. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ).

Данное решение суда последовало за арестом Марины Касенковой, директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона «Роснано».

В ходе расследования было установлено, что фигуранты дела предоставляли заведомо ложные данные о финансовом состоянии «Роснано». Это позволило избежать отзыва государственных гарантий и получить дополнительное финансирование.

Ранее в Кремле отказались комментировать задержание топ-менеджеров «Роснано».