Суд арестовал имущество трех топ-менеджеров «Роснано»

Имущество трех топ-менеджеров управляющей компании «Роснано», обвиняемых в злоупотреблении полномочиями, арестовано. Об этом заявил следователь в зале Мещанского суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста обвиняемым, пишет ТАСС.

«На имущество обвиняемых по делу наложен обеспечительный арест», — отметил сотрудник следствия.

В конце января стало известно о задержании трех топ-менеджеров управляющей компании «Роснано». Они проходят по делу о нецелевом расходовании более 43 млрд рублей.

1 февраля сообщалось, что суд арестовал экс-директора по методологии учета, налогообложению и отчетности «Роснано» Марину Касенкову, экс-зампреда правления и исполнительного директора Бориса Подольского и его бывшего заместителя, директора по финансам Артура Галстяна.

В апреле 2024 года по делу о хищениях из «Роснано» были заочно арестованы два бывших топ-менеджера — Олег Киселев и Ирина Рапопорт. Их обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Кроме того, в СИЗО отправили главу компании «Пластик лоджик» Бориса Галкина — ему предъявлено обвинение в растрате денежных средств, выделенных «Роснано».

Ранее у арестованного топ-менеджера «Роснано» нашли иностранное гражданство.