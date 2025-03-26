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Поставки российского газа в одну европейскую страну рекордно выросли

Кабмин России: поставки российского газа в Венгрию достигли 8,6 млрд кубометров
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Shutterstock

Суммарные объемы поставок российского природного газа в Венгрию рекордно выросли по итогам прошлого года, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы кабмина РФ.

За 2024 год Россия поставила Венгрии 8,6 млрд кубометров газа. За прошлый год также Россия продажа этой европейской стране 4,78 млн тонн нефти по южной ветке трубопровода «Дружба».

Как подчеркнул вице-премьер Александр Новак, Россия продолжит придерживаться курса на укрепление взаимовыгодного сотрудничества двух стран в энергетической сфере. Он выразил готовность принять все необходимые меры, чтобы поставки российского топлива в Венгрию оставались бесперебойными и предсказуемыми.

На прошлой неделе министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Вашингтон согласился сделать для Будапешта исключение из американских санкций при оплате поставок российского газа по контрактам с «Газпромом». По его словам, благодаря решению американского лидера энергоснабжение Венгрии надежно гарантировано.

Ранее политолог рассказал, когда российский газ вернется в Европу.

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