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Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ не только через Газпромбанк

Путин разрешил до июля платить за газ не только через Газпромбанк
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин до 1 июля продлил разрешение зарубежным покупателям российского газа платить за поставки рублями не только через уполномоченный для этих операций Газпромбанк, но и через другие российские банки, которое истекало 1 апреля. Об этом говорится в указе, опубликованном на интернет-портале правовых актов.

В документе говорится, что до 1 июля обязательство по оплате иностранными покупателями поставки природного газа считается надлежащим образом исполненным при зачислении денежных средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счет.

Указ вступил в силу 28 марта.

В декабре 2024 года Путин подписал указ, согласно которому зарубежные покупатели российского газа смогут платить за поставки рублями в разных банках Российской Федерации, а не только через уполномоченный для этих операций Газпромбанк.

Ранее в правительстве РФ заявили о планах нарастить добычу газа.

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