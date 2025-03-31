Дефицит кадров вынудил работодателей активнее нанимать одну категорию россиян

Дефицит кадров, охвативший большинство ключевых сфер экономики России, вынудил руководителей компаний и предприятий активнее брать на работу подростков, пишет агентство РИА Новости о ссылкой на сообщение председателя наблюдательного совета Российских студенческих отрядов (РСО) Михаила Киселева.

Для повышения своей привлекательности для молодых соискателей, работодатели готовы предлагать студентам до 87 тысяч рублей в месяц. Подобные оклады сопоставимы с доходами взрослых специалистов. В начале 2025 года средний уровень оплаты труда для подростков в РФ увеличился на 30% относительно аналогичного периода 2024 года, отметили в пресс-службе РСО.

В настоящее время российские работодатели готовы предлагать несовершеннолетним относительно высокий для представителей этого поколения размер оплаты труда. В пересчете на сокращенный график подростков их ежемесячные оклады могут варьироваться в диапазоне 35-87 тысяч рублей, пояснили в отраслевом объединении.

На прошлой неделе кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что с 2020 года уровень безработицы в России сократился в 2,4 раза.

По его прогнозу, ситуация с дефицитом кадров в отдельных профессиях (например, у сварщиков, каменщиков, токарей) пока что будет сохраняться. По словам Балынина, позитивным эффектом от этого станет сохранение высокого уровня оплаты труда у высококвалифицированных работников этих профессий и его рост темпами на 10–15% выше темпов роста среднего размера оплаты труда по экономике.

Ранее в Роскачестве предрекли возвращение части релокантов.