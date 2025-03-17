В Роскачестве предрекли возвращение части релокантов

На российском рынке труда могут появиться новые кадры за счет возвращения части релокантов, рассказала «Газете.Ru» директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

«В последнее время геополитические сигналы расцениваются экспертами рынка труда как позитивные. Это дает надежду, что при изменении политической обстановки в мире часть релокантов рассмотрит возможность вернуться в Россию. Причинами могут стать окончание контрактов за границей, ухудшение экономической ситуации в принимающих странах или желание вернуться к семье. Даже если эта тенденция не будет массовой, она может несколько смягчить кадровый дефицит, но не решит его полностью», — отметила Ганькина.

Она добавила, что в последние годы эмиграция усилилась, и многие профессионалы — врачи, IT-специалисты, ученые и инженеры — уезжают за границу в поисках лучших условий жизни и работы. По словам эксперта, это снижает общий уровень компетенций на рынке и усиливает конкуренцию за оставшихся специалистов, из-за чего компании предлагают более высокие зарплаты и улучшенные условия труда, важным трендом становится переориентация с молодых специалистов на работников предпенсионного и пенсионного возраста и на людей с ограниченными возможностями.

По словам Ганькиной, в России сохраняется дефицит квалифицированных специалистов, несмотря на растущий рынок труда и высокий уровень безработицы — многие компании испытывают трудности с наймом нужных кадров, особенно в IT, медицине, науке и инженерии.

Но, по словам эксперта, компании продолжат адаптироваться: увеличивать инвестиции в развитие бренда работодателя, расширять географию поиска сотрудников, включая другие регионы и страны. Ганькина предрекла рост интереса россиян к программам переподготовки и повышения квалификации сотрудников.

«Кадровый голод останется одной из ключевых проблем рынка труда, однако меры по внутренней подготовке специалистов и возможное возвращение части релокантов могут частично улучшить ситуацию», — подытожила эксперт.

Ранее в России вырос уровень безработицы.