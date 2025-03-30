Названы категории граждан, у которых вырастут пенсии в апреле

С 1 апреля пенсии увеличатся у двух категорий граждан. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Во-первых, говорит он, на 14,75% увеличатся социальные пенсии. Они, например, выплачиваются гражданам, у которых не были сформированы пенсионные права на назначение страховой пенсии», — заявил он.

По словам Балынина, в 2025 году средний размер социальных пенсий вырастет практически на две тысячи рублей и составит 15,5 тыс. рублей. Доцент добавил, что пенсии вырастут также у тех граждан, которым исполнилось 80 лет. Балынин отметил, что пенсии юбиляров вырастут более чем на треть.

До этого во время ежегодного отчета Мишустин заявил, что с апреля текущего года социальные пенсии в России увеличат более чем на 14,5%. Премьер добавил, что с 2025 года страховые пенсии были увеличены на 7,3%, а затем по поручению президента была проведена дополнительная индексация, исходя из инфляции.

22 марта данные Социального фонда России показали, что увеличить пенсию до 100 тысяч рублей в месяц можно при накоплении 625 пенсионных баллов. С учетом текущего размера пенсионного коэффициента (145,69 рубля) указанное количество баллов можно получить при ежемесячном доходе от 230 тысяч рублей до вычета налогов и стаже не менее 62,5 года.

Ранее россиянам назвали пять способов увеличить пенсию.