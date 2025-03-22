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В Соцфонде раскрыли условия для получения пенсии в 100 тысяч рублей

Социальный фонд: для пенсии в 100 тысяч рублей в месяц нужно накопить 625 баллов
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Максим Блинов/РИА Новости

Увеличить пенсию до 100 тысяч рублей в месяц можно при накоплении 625 пенсионных баллов. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, пишет РИА Новости.

С учетом текущего размера пенсионного коэффициента (145,69 рубля) указанное количество баллов можно получить при ежемесячном доходе от 230 тысяч рублей до вычета налогов и стаже не менее 62,5 года.

Есть и другие варианты. Чтобы увеличить количество баллов в два раза, нужно обратиться за пенсией не сразу при достижении пенсионного возраста, а через восемь лет после этого. Также дополнительные баллы можно получить при военной службе и уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года, за инвалидом первой группы, за ребенком-инвалидом или россиянином старше 80 лет.

До этого председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов говорил, что в первую очередь право на досрочную пенсию имеют работники сфер с повышенной физнагрузкой, а также вредными и опасными условиями труда. Например, это шахтеры, металлурги, сотрудники химической промышленности, горячих цехов. Сюда же относятся такие сферы, как подземные горные работы, угольная промышленность, нефтепереработка и полиграфия.

Ранее россиянам назвали пять способов увеличить пенсию.

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