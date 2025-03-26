Мишустин анонсировал индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Мишустин: соцпенсии с 1 апреля проиндексируют более чем на 14,5%

Социальные пенсии в России увеличат более чем на 14,5% с 1 апреля 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом кабмина, его цитирует ТАСС.

«Уже с апреля – свыше 14,5% прибавят социальные пенсии. Мы внимательно следим, чтобы граждане своевременно получали положенные средства‎», — сказал Мишустин.

Премьер добавил, что с 2025 года страховые пенсии были увеличены на 7,3%, а затем по поручению президента была проведена дополнительная индексация, исходя из инфляции.

Как объяснил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов, размер индексации зависит от прожиточного минимума пенсионера, который в прошлом году составил 13 290 рублей, и инфляции, которая достигла 9,5%. С учетом этих данных в 2025 году социальные пенсии вырастут «почти на 15%».

Мера направлена на поддержку жителей в условиях инфляции. Индексация позволит повысить соцпенсию по старости до 8 824,08 рубля. Инвалиды третьей группы получат 7 500,53 рубля, второй — до 8 824 рублей, а инвалиды первой группы и второй группы с детства — 17 648,24 рубля. Инвалиды первой группы с детства и дети-инвалиды будут получать по 21 177,59 рубля.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают законопроекты для повышения пенсий до 40% от зарплаты.