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Россиянам назвали пять способов увеличить пенсию

Депутат Гаврилов назвал пять способов повышения пенсии
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов в комментарии РИА Новости перечислил пять способов, которые помогут россиянам добиться более высокой пенсии.

По его словам, для этого нужно знать свои права и понимать существующие в законодательстве механизмы. Часто пенсия может быть понижена из-за недочетов в документах и «упущенных возможностей». Гаврилов призвал обратить внимание на:

  • правильность учета трудового стажа и пенсионных взносов;

Депутат рассказал, что выплаты могут быть уменьшены, так как работа частично не была учтена или в документах есть ошибки. В этом случае исправить ситуацию поможет выписка из индивидуального лицевого счета, а также подтверждающие стаж документы.

  • возможности срочной пенсионной выплаты, позволяющей получить накопленные деньги раньше;

Гаврилов пояснил, что такой вариант подходит, если человек хочет потратить большую часть средств в активные годы жизни. Он доступен тем, кто делал добровольные взносы, направлял маткапитал на накопления или участвовал в программах государственного софинансирования. В конце февраля завкафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» экономического факультета РУДН Лариса Сорокина сообщила, что накопительную часть пенсии могут забрать женщины в возрасте 55 лет и 60-летние мужчины.

  • докупку пенсионных баллов через уплату добровольных взносов в Социальный фонд России;

Гаврилов призвал правильно рассчитать, сколько баллов действительно нужно, так как переплата за «лишние» баллы, не влияющие на размер пенсии, станет тратой денег. Приобретать баллы «про запас» тоже не следует, так как речь идет о вынужденной мере.

  • перевод маткапитала на накопительную пенсию.

«Если вложить 200 тысяч рублей из материнского капитала в накопительную часть, эти деньги будут расти за счет доходности фонда, и в будущем это может дать значительную прибавку к пенсии. При этом важно учитывать, что после перевода средств они не могут быть использованы на другие цели», — сказал депутат.

Он добавил, что перечисленные шаги не требуют значительных усилий, но могут существенно увеличить размер пенсии.

Ранее россиян предостерегли от ошибки, грозящей потерей пенсии.

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