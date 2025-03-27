Путин допустил совместную работу с Западом в Арктике

Путин: время совместных с Западом проектов в Арктике придет

Президент России Владимир Путин допустил, что в будущем РФ и страны Запада будут сотрудничать в Арктике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, чем прочнее будут российские позиции в Арктике, тем весомее будут достигнутые результаты и тем больше возможностей будет для запуска глобальных международных проектов в регионе с участием дружественных стран.

«А возможно, и западных государств, если они, конечно, проявят интерес к совместной работе. Уверен, время и таких проектов тоже обязательно придет», — добавил Путин.

27 февраля агентство Bloomberg писало, что США и Россия ведут предварительные переговоры о совместных проектах в Арктике, включая разработку природных ресурсов и развитие транспортных коридоров. Журналисты утверждают, что стороны рассматривают возможность совместной эксплуатации месторождений нефти, газа и редкоземельных металлов, а также использование Северного морского пути для сокращения логистических цепочек между континентами.

Ранее Путин поручил сделать все для комфортной жизни в Арктике.