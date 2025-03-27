Стала известна доля продуктов с нарушениями в «Маяке» и «Светофоре»

Больше половины — 65% — продукции в магазинах «Маяк» и «Светофор» продается с нарушениями, пишет Telegram-канале SHOT.

Как пишет канал, по итогам масштабной проверки в магазинах сетей обнаружились проблемы с документами на мясо и молочные продукты, из-за которых невозможно отследить поставки в магазины. Из продажи было изъято 658 кг небезопасной продукции, часть из которой оказалась просроченной.

В общей сложности в магазинах в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях сделали 40 проб продуктов. В 26 из них обнаружили несоответствие по микробиологическим показателям или жирнокислотному составу. Нарушения допустили в том числе компании «Хлеб Алтая», «Ишимский мясокомбинат», Саратовский мясоперерабатывающий комбинат «Ресурс», «Молсбыт».

На этой неделе на сайте Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора сообщили, что в сети продуктовых магазинов «Светофор» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области нашли более 800 кг фальсифицированной продукции.

В конце января директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сообщал, что половина исков Роспотребнадзора к розничным сетям касается магазинов «Светофор».

Ранее была названа причина закрытия магазинов «Светофор».