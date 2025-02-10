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Названа причина закрытия магазинов «Светофор»

Mash: причиной закрытия магазинов «Светофор» стало просроченное мясо
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Keleny/Shutterstock/FOTODOM

Главная причина закрытия магазинов «Светофор» — продажа просроченного мяса без документов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Во время одной из проверок Россельхознадзор изъял больше тонны мяса — 106 кг продавались без ветеринарных сопроводительных документов, еще 944 килограмма без маркировки производителя — без сроков хранения», — говорится в сообщении.

Лабораторные исследования показали, что в пельменях из магазина, а также в колбасе были обнаружены ДНК птицы, не указанной в составе на этикетке. Просроченные продукты были изъяты и уничтожены.

Недавно сообщалось, что Россельхознадзор выявил множество нарушений при реализации пищевых продуктов в магазинах сети «Светофор» в нескольких регионах России. Провести проверку на тему соблюдения законодательства обращались как депутаты Госдумы, так и общественные организации потребителей.

После начала массовых проверок сети «Светофор» Федеральная налоговая служба решила ликвидировать АО «Инвест стандарт» — холдинг, владеющий магазинами в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Ранее в Челябинске опечатали два супермаркета сети «Светофор».

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