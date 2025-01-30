В «Руспродсоюзе» заявили, что половина исков к розничным сетям касается «Светофора»

Половина исков Роспотребнадзора к розничным сетям касается магазинов «Светофор». Об этом заявил директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков в эфире телеканала «Россия 24».

«Чуть ли не половина всех исков по розничным сетям — вот они касаются «Светофора» <...> К сети Роспотребнадзор предъявляет действительно много исков», — отметил он.

По словам Вострикова, исковые заявления касаются нарушений законодательства о торговле и о возврате товаров.

«Светофор» за счет низких цен на продукты хочет получить конкурентные преимущества, но качество товаров при этом оставляет желать лучшего, добавил он.

29 января сообщалось, что половина магазинов «Светофор» в Москве может приостановить работу из-за проверок Роспотребнадзора. Суд уже принял решение о приостановке работы четырех таких магазинов на срок от 60 до 90 суток. Всего в Москве и Московской области работают несколько десятков магазинов сети гипермаркетов низких цен «Светофор».

14 января стало известно, что решение о проверках последовало за обращением депутата Госдумы Сергея Лисовского в конце декабря 2024 года, в котором он указал на многочисленные нарушения со стороны сети «Светофор», связанные с реализацией некачественной и небезопасной продукции.

Ранее на российских прилавках обнаружили консервы с личинками червей.