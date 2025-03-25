Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В сети магазинов «Светофор» нашли почти тонну фальсификата

В сети «Светофор» в Петербурге и области нашли 860 кг фальсификата
close
Стрингер/Sputnik/РИА Новости

В сети продуктовых магазинов «Светофор» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области нашли более 800 кг фальсифицированной продукции. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В пресс-службе ведомства указали, что с января по март текущего года в точках торговой сети были зафиксированы грубые нарушения. В их числе — реализация фальсифицированных продуктов, нарушения требований технических регламентов, прослеживаемости подконтрольных товаров и ветеринарного законодательства. Уточняется, что фальсифицированными были признаны сыры, масло, творог, сливки и молоко.

Управление направило владельцу сети магазинов ООО «Торгсервис 78» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Россельхознадзор также выявил в продукции «Светофора» превышение нормы содержания дрожжей, молочнокислых микроорганизмов и массовой доли сорбиновой кислоты. В число производителей, продукцию которых признали фальсификатом, попали компании «Версия», «Русмолоко», «Брасовские сыры», «Симбирскмолпром» и Верховский молочно-консервный завод.

По данным контролирующего органа, в торговой сети также были обнаружены нарушения при реализации продукции животного происхождения: отсутствие необходимых ветеринарных документов, маркировки, а также факты продажи товаров с просроченным сроком годности.

В результате проведенных мероприятий из оборота изъято 864 килограмма недоброкачественной продукции. Товары планируется уничтожить.

19 марта в Россельхознадзоре заявили, что магазины сети «Светофор» используются в России как площадка для продажи поддельной продукции, что подтверждается многочисленными случаями несоответствия реализуемых товаров установленным стандартам.

Ранее в Челябинске заработали ранее закрытые супермаркеты «Светофор».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами