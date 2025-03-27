В Россию вернется популярная итальянская компания

В Россию вернется итальянский производитель водонагревателей, газовых и электрических котлов Ariston, пишет Telegram-канал «SHOT Проверка».

Как пишет канал, в апреле 2024 года активы компании были переданы АО «Газпром Бытовые Системы». 26 марта, по данным SHOT, гендиректор итальянской Ariston Group заявил, что головной офис уже ведет переговоры с российским руководством по поводу возвращения бренда на российский рынок.

В первой половине марта «Новости Mail» представили результаты опроса, согласно которым большинство россиян — 93% — уверены, что в течение одного-трех лет зарубежные бренды снова появятся в России.

50% из них предполагают, что возможно возвращение лишь некоторых брендов, а 43% считают, что вернется большинство. Только 3% опрошенных считают, что иностранные бренды не вернутся. Столько же не смогли дать ответ.

В феврале кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что зарубежные бренды могут вернуться в Россию в любой момент — в стране нет запрета на их деятельность. По его словам, положительным эффектом возвращения зарубежных компаний станет усиление конкуренции на российском рынке, от чего россияне выиграют.

Ранее в Госдуме высказались о возвращении иностранных брендов.