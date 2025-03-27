Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Россию вернется популярная итальянская компания

SHOT: в Россию вернется итальянский производитель водонагревателей Ariston
close
Gregorio Borgia/AP

В Россию вернется итальянский производитель водонагревателей, газовых и электрических котлов Ariston, пишет Telegram-канал «SHOT Проверка».

Как пишет канал, в апреле 2024 года активы компании были переданы АО «Газпром Бытовые Системы». 26 марта, по данным SHOT, гендиректор итальянской Ariston Group заявил, что головной офис уже ведет переговоры с российским руководством по поводу возвращения бренда на российский рынок.

В первой половине марта «Новости Mail» представили результаты опроса, согласно которым большинство россиян — 93% — уверены, что в течение одного-трех лет зарубежные бренды снова появятся в России.

50% из них предполагают, что возможно возвращение лишь некоторых брендов, а 43% считают, что вернется большинство. Только 3% опрошенных считают, что иностранные бренды не вернутся. Столько же не смогли дать ответ.

В феврале кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что зарубежные бренды могут вернуться в Россию в любой момент — в стране нет запрета на их деятельность. По его словам, положительным эффектом возвращения зарубежных компаний станет усиление конкуренции на российском рынке, от чего россияне выиграют.

Ранее в Госдуме высказались о возвращении иностранных брендов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами