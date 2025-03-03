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Россияне рассказали, когда ждут возвращения зарубежных брендов

93% россиян ждут возврата зарубежных брендов в течение 1–3 лет
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Большинство россиян — 93% — уверены, что в течение одного-трех лет зарубежные бренды снова появятся в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Новости Mail» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

50% из них предполагают, что возможно возвращение лишь некоторых брендов, а 43% считают, что вернется большинство. Только 3% опрошенных считают, что иностранные бренды не вернутся. Столько же не смогли дать точный ответ.

Отношение к возможному возвращению зарубежных компаний неоднозначное. 29% опрошенных относятся к этому положительно, но уже привыкли к альтернативам. 26% занимают нейтральную позицию, 24% настроены отрицательно и 19% ждет зарубежные бренды с нетерпением.

При этом 41% считают, что конкуренция с иностранными компаниями может создать сложности для российских производителей, однако 38% уверены, что это пойдет на пользу отечественным компаниям. Еще 17% полагают, что появление иностранных компаний не спровоцирует значительных изменений для отечественных производителей и 3% не видят в этом никакого влияния.

Наибольшую потребность в возвращении иностранных брендов респонденты испытывают в сфере автомобилей и комплектующих — об этом заявили 61% опрошенных. На втором месте находятся медикаменты и медицинские изделия (52%), на третьем — бытовая и цифровая техника (49%). 33% ждут возвращения брендов одежды и обуви, 32% — финансовых сервисов, 22% — косметики и парфюмерии.

При этом 12% опрошенных не считают, что какая-либо категория нуждается в возвращении зарубежных брендов.

71% россиян отметили, что будут пользоваться товарами и услугами вернувшихся брендов только при условии, если их будет устраивать качество и стоимость. 16% ответили, что обязательно будут пользоваться продуктами вернувшихся компаний и 13% будут поддерживать отечественных производителей.

Возвращение международных брендов значительно улучшит жизнь только для 12% респондентов. Для большинства (56%) оно не принесет заметных изменений, 23% ожидают небольших улучшений, а 7% затруднились ответить.

Опрос был проведен 26 февраля. В нем приняли участие свыше 43 тыс. человек из более чем 50 регионов России.

Ранее экономист назвал пользу от возвращения зарубежных брендов в Россию.

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