Экономист назвал пользу от возвращения зарубежных брендов в Россию

Зарубежные бренды могут вернуться в Россию в любой момент — в стране нет запрета на их деятельность, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, положительным эффектом возвращения зарубежных компаний станет усиление конкуренции на российском рынке, от чего россияне выиграют.

«Факт возвращения или невозвращения зарубежных брендов не имеет какого-либо высокого значения. Убежден, что нам не нужно думать об этом. Во-первых, некоторые зарубежные бренды сами решили уйти, и нет какого-либо запрета на осуществление деятельности в России, поэтому они в любой момент могут вернуться. К слову говоря, многие с опорой на стратегическое мышление так или иначе и не уходили. Во-вторых, уход отдельных брендов стал одним из дополнительных драйверов развития отечественного производства», — сказал экономист.

По его словам, дополнительная конкуренция — это один из важных атрибутов рыночной экономики, и, в отличие от недружественных стран, Россия ее поддерживает и не инициирует введение каких-либо санкций в отношении иностранных компаний, не запрещает торгово-экономические отношения.

По мнению Балынина, в случае возвращения зарубежных брендов, им будет сложно конкурировать с российским бизнесом, так как он уже набрал обороты и технологическая модернизация всех социально-экономических процессов будет только наращиваться.

«Это меня вдохновляет, и я уверен, что именно от ее высоких результатов россияне выиграют больше всего. В чем именно выигрыш? Это, как минимум, и повышение производительности труда, и рост заработных плат, и технологическое лидерство, и повышение качества жизни», — сказал экономист.

Он заключил, что вопрос возвращения зарубежных брендов — это их собственный выбор, а России надо думать о мероприятиях по дальнейшему наращиванию темпов роста собственного производства.

17 февраля стало известно, что Союз торговых центров (СТЦ) направил предложения компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеющей брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) о возможности возобновления работы в России. Ранее, 15 и 16 февраля, появились сообщения о том, что Zara, Bershka, Microsoft, Apple и другие зарубежные компании рассматривают возвращение на российский рынок.

Ранее в Госдуме высказались о возвращении иностранных брендов.