«Вопрос — простить или нет?»: в Госдуме высказались о возвращении иностранных брендов

Возвращение иностранных брендов в Россию принесет дополнительные налоги в бюджет, при этом у РФ есть право установить условия для зарубежных компаний, заявила «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Иностранные компании сами уходили с российского рынка, чтобы не попасть под санкции, но часть из них сохранили аренду и возможность вернуться. У наших властей возникает вопрос — простить или не простить? С одной стороны, это дополнительные налоги, несомненно. Зарубежные бренды же вчистую работали, это компании, которые не уходили от налогов. А с другой стороны, надо смотреть все равно. Надо сильно подумать, потому что мы за это время развили свой рынок. И компании у нас появились. И бренды, которые, например, нам нравятся. Им тоже конкурировать», — отметила Журова.

По ее словам, Россия может диктовать условия возвращения зарубежным брендам.

«Да, потому что для них важно вернуться, а не нам, чтобы они вернулись. Но мы из Всемирной торговой организации не вышли. Мы не все можем, наверное, сделать», — подчеркнула Журова.

По ее словам, государство не может сильно регулировать производителей, но может «чуть-чуть подруливать рыночную экономику», поэтому «люди в честной конкуренции должны друг с другом бороться». Журова добавила, что уход иностранных компаний дал России возможность за пару лет развить свои бренды. По словам депутата, многие иностранные бренды в России уже заменены, и россияне это понимают, признают, что у отечественных товаров качество лучше. Но некоторые позиции заменить не удалось, поэтому Россия будет их импортировать, уточнила Журова.

«Если это «лакшери», то понятно, что простому человеку все равно, есть Chanel или нет. Простые люди даже не почувствуют. То есть на очень большое количество россиян уход многих брендов никак не повлиял. Если это жизненно необходимо, какие-то лекарства или еще что-то — это другое дело. А если это бренды одежды, я думаю, что для большинства это вообще никак не повлияло на жизнь», — заключила Журова.

17 февраля сообщалось, что Союз торговых центров (СТЦ) отправил письма компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию. 15 и 16 февраля сообщалось, что Zara, Bershka, Microsoft, Apple и другие иностранные компании готовятся вернуться на российский рынок.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Россию могут вернуться больше 300 иностранных компаний.