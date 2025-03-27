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Ушедшая из-за санкций компания вернется в Россию

Компания Ariston вернется в Россию
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Shutterstock/testing

Итальянский бренд Ariston, производитель водонагревателей и отопительного оборудования, покинувший российский рынок из-за западных санкций, возвращается в страну. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«26 марта 2025 года указом Президента России №176 Ariston Holding N.V. была восстановлена в правах владения и полного управления акциями своей российской дочерней компании, — говорится в пресс-релизе компании.

В апреле прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о передаче акционерному обществу «Газпром бытовые системы» российских дочерних структур компаний Ariston и BHS Hausgerate во временное управление. 100% долей российской структуры Ariston были переданы в управление российской компании.

26 марта 2025 года глава государства отменил соответствующее решение.

Ранее в кабмине рассказали, какие западные компании смогут вернуться в Россию.

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