Ушедшая из-за санкций компания вернется в Россию

Итальянский бренд Ariston, производитель водонагревателей и отопительного оборудования, покинувший российский рынок из-за западных санкций, возвращается в страну. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«26 марта 2025 года указом Президента России №176 Ariston Holding N.V. была восстановлена в правах владения и полного управления акциями своей российской дочерней компании, — говорится в пресс-релизе компании.

В апреле прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о передаче акционерному обществу «Газпром бытовые системы» российских дочерних структур компаний Ariston и BHS Hausgerate во временное управление. 100% долей российской структуры Ariston были переданы в управление российской компании.

26 марта 2025 года глава государства отменил соответствующее решение.

Ранее в кабмине рассказали, какие западные компании смогут вернуться в Россию.