«16–18% к концу года». Почему ЦБ снова сохранил ключевую ставку

ЦБ на заседании 21 марта третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Это решение совпало с прогнозом участников финансового рынка и экс-главы Банка России Сергея Дубинина. По прогнозу экономистов и аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», ставки по вкладам и кредитам после 21 марта останутся на текущем уровне. Эксперты подчеркнули, что сейчас — выгодное время для открытия вклада на полгода, а с кредитами торопиться не стоит. Экономисты уверены, что цикл жесткой денежно-кредитной политики скоро завершится и ЦБ приступит к снижению ключевой ставки.

Почему ЦБ сохранил ставку

Банк России объяснил свое решение сохранить ключевую ставку в 21% тем, что хотя инфляционное давление немного ослабло, оно все еще остается высоким. Спрос внутри страны продолжает расти быстрее, чем экономика успевает на него реагировать — товаров и услуг не хватает, чтобы его полностью покрыть.

Несмотря на это, население активно откладывает деньги, а банки не слишком спешат наращивать выдачу кредитов. Такая комбинация, по оценке ЦБ, создает нужные условия, чтобы вернуть инфляцию к целевым 4% — но только к 2026 году. До этого, предупреждают в Банке России, жесткие меры денежно-кредитной политики останутся в силе. Более того, если инфляция будет снижаться медленнее, чем нужно, регулятор готов снова повысить ключевую ставку.

По текущему прогнозу ЦБ, инфляция в 2025 году замедлится до 7–8%, а в 2026 году вернется к цели — 4%.

Цены в январе и феврале действительно росли медленнее, чем в конце прошлого года. В пересчете на год инфляция за два первых месяца составила около 9,1% — против 12% в четвертом квартале 2024 года. Базовая инфляция (без учета временных и сезонных факторов) тоже немного снизилась. Однако устойчивое давление на цены — особенно из-за высокого спроса — остается. В феврале и начале марта рост цен слегка притормозил за счет укрепившегося рубля. По последним данным, на 17 марта годовая инфляция составляла 10,2%.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ожидания населения и бизнеса относительно будущей инфляции начали снижаться — это тоже связано с укреплением рубля. Долгосрочные ожидания на финансовых рынках снизились, но профессиональные аналитики, напротив, чуть повысили прогнозы на 2026 год. В целом же инфляционные ожидания по-прежнему остаются повышенными, что подпитывает устойчивую инфляцию.

Базовый сценарий Банка России предполагает, что инфляционное давление продолжит уменьшаться — благодаря замедлению роста кредитования и высокой склонности граждан к сбережению.

При этом экономика пока перегрета. Спрос внутри страны подпитывается ростом доходов и бюджетными расходами. Однако начало 2025 года показало — темпы роста деловой активности стали более умеренными по сравнению с концом 2024-го.

Рынок труда остается напряженным: безработица исторически низкая. Но есть признаки ослабления дефицита кадров — все меньше компаний жалуются на нехватку работников, спрос на рабочую силу в отдельных отраслях снижается, а сотрудники переходят между секторами. При этом зарплаты продолжают расти быстрее, чем производительность труда. Декабрьские показатели по зарплатам частично «раздулись» за счет досрочной выплаты годовых премий — это тоже подогрело спрос в начале года.

Условия кредитования остаются жесткими: и за счет политики ЦБ, и из-за других факторов. Хотя ставки на финансовом рынке чуть снизились после февральского заседания, в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) они остались высокими. Кроме того, банки не смягчают требования к заемщикам.

Вложения населения в депозиты и текущие счета продолжают расти, несмотря на некоторое снижение ставок. Доходы позволяют гражданам одновременно и тратить, и откладывать. А вот кредиты население берет все менее активно: объем розничного кредитования снижается с декабря. Корпоративное кредитование пока растет умеренно — частично из-за того, что его поддерживают бюджетные расходы.

В среднесрочной перспективе риски для инфляции по-прежнему перевешивают. Основные угрозы — все та же «перегретая» экономика, высокие инфляционные ожидания и возможное ухудшение внешнеэкономической обстановки. Однако если внутренний спрос и кредитование замедлятся сильнее, чем ожидается, это может оказать обратный эффект — дезинфляционный. Такую же роль может сыграть и улучшение внешней ситуации, если снизится геополитическая напряженность.

ЦБ также ориентируется на параметры бюджетной политики, которые уже сформулированы. Если правительство будет придерживаться плана, это поможет сдержать инфляцию. А в случае изменения этих параметров денежно-кредитную политику придется корректировать.

Как Набиуллина объяснила решение

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания заявила, что регулятор 21 марта не рассматривал вариант снижения ключевой ставки. Глава ЦБ не исключила повышения ставки, напомнив, что регулятор прогнозирует среднюю ключевую ставку в 19–22% на этот год.

close Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Банка России, Москва, 29 апреля 2022 года Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Набиуллина пояснила, что базовая инфляция хотя и замедляется, но находится вблизи 10%.

«При этом текущий темп роста цен с начала года постепенно снижается. И если услуги продовольствия по-прежнему дорожают высокими темпами, то по непродовольственным товарам рост цен замедлился до умеренных значений. Причем это замедление в первую очередь затронуло сегмент товаров длительного пользования — машины, бытовую технику, мебель. А цены на них наиболее чувствительны к нашей политике и динамике курса рубля», — отметила глава ЦБ.

Что будет с вкладами

В 2025 году банки начали понижать ставки по вкладам. Доходность депозитов сократилась в среднем на 1–2,5 процентных пункта. Согласно данным Центробанка, средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках опустилась с 22,28% в середине декабря 2024 года до 21,44% в первой декаде февраля 2025-го. Экономисты и аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», уверены, что ставки по депозитам сохранятся на текущем уровне.

«Скорее всего, [ставки по вкладам] останутся примерно такими же, как есть и сейчас. Хотя, безусловно, еще накануне заседания 21 марта некоторые банки, которые раньше снизили ставки по депозитам до 20–20,5%, опять начали повышать ставки. Если мы посмотрим на процентные ставки по вкладам, то за последние 10 дней эти ставки снова были скорректированы в большую сторону», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сказал «Газете.Ru», что сейчас банки предлагают по вкладам около 22% годовых на срок в полгода — особенно если речь идет о новых клиентах или «свежих» деньгах, например, зарплате, поступающей на счет в этом банке.

«Учитывая, что ЦБ отмечает высокий интерес населения к сбережениям, банки будут стараться удержать привлекательные условия по вкладам. В такой ситуации разумно размещать деньги на срок около шести месяцев: это позволяет зафиксировать высокую ставку, но при этом сохранить гибкость — если ситуация на рынке изменится, стратегию можно будет пересмотреть», — посоветовал Антонов.

Что будет с кредитами

В 2025 году банки также снизили ставки по ипотеке и потребительским кредитам — в среднем на 1–2,5 процентных пункта. Сейчас базовые ипотечные ставки на новостройки стартуют от 28,8% годовых, а полная стоимость кредита (включая комиссии) может достигать 38,19%. Ипотека на вторичное жилье предлагается по тем же минимальным ставкам — от 28,8% годовых, при этом ПСК колеблется от 29,95% до 38,19%. По потребительским кредитам полная стоимость займа превышает 37%. Эксперты уверены, что ставки по кредитам останутся примерно на таком же уровне.

«Банки, безусловно, хотят ограничить выдачу кредитов на сегодняшний день. Условия достаточно жесткие, кредиты выдаются только проверенным заемщикам, сейчас не самое благоприятное время для массового кредитования. Ситуация на кредитном рынке принципиально скорректирована не будет. Кредиты я сегодня брать бы не стал, в том числе ипотечные, за исключением случаев, когда есть необходимость получить кредит, если денег в полном объеме на квартиру нет: можно на короткий срок взять заем, чтобы потом его быстро погасить. Иначе переплата по кредиту будет очень высокая, ведь проценты сегодня в банках достаточно грабительские», — подчеркнул Сироткин.

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Венера Шайдуллина уверена, что более благоприятная ситуация для заемщиков может сложиться к концу 2025 года или в первом полугодии 2026 года.

Что будет с рублем

Действующая высокая ключевая ставка будет поддерживать рубль в среднесрочной перспективе. С одной стороны, она делает рублевые сбережения более привлекательными — депозиты приносят более 20% годовых. С другой — сдерживает потребительский, инвестиционный и валютный спрос, что также способствует укреплению национальной валюты.

«На фоне ожидаемых переговоров». Почему дешевеет доллар и что будет дальше? Курс доллара к 15:41 мск 17 марта падал до 83,5 рубля. С начала 2025 года... 17 марта 16:40

«Решение ЦБ не оказало влияния на курс рубля, поскольку это было ожидаемым решением, а рынок сейчас более чувствителен к соотношению спроса и предложения валюты и геополитическим факторам. Большое внимание участников рынка сосредоточено на перспективах разрешения российско-украинского конфликта и возможного смягчения санкций. До конца первого квартала 2025 года курс доллара, вероятно, будет двигаться в диапазоне 82–90 рублей, евро — 89,50-98 рублей, а юань — 11,15–12,25 рублей», — спрогнозировал Антонов.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что рубль в ближайшие недели останется крепким и будет торговаться недалеко от текущих значений. По оценке аналитика, юань будет стоить 11,1–11,9 рубля, доллар — 81–87 рублей, а евро — 89–95 рублей.

Руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров не исключил доллар по 75–77 рублей на горизонте ближайших двух месяцев.

Что будет с ключевой ставкой

Ближайшие заседания ЦБ по ключевой ставке запланированы на 25 апреля и 6 июня. По мнению экспертов, на них регулятор может начать цикл снижения ставки . Антонов отметил, что сигнал, который ЦБ дал финансовому рынку, можно охарактеризовать как умеренно жесткий.

Аналитик пояснил, что регулятор прямо указывает, что «для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике».

«Мы видим появление признаков охлаждения экономики, что становится хорошей предпосылкой к снижению ключевой ставки в базовом сценарии до 16–18% к концу года. Значимые факторы для определения траектории ключевой ставки сейчас включают снижение объемов кредитования, роста заработных плат и ожидаемое сокращение расходов бюджета после рекордного авансирования трат в январе–феврале. Темпы недельной инфляции снижаются, и по итогам марта месячная инфляция с большой вероятностью опустится ниже уровня февраля (0,81%) после 1,23% в январе. Если Банк России убедится, что тренд на замедление сохраняется, можно ожидать снижения ставки с небольшим шагом уже в апреле», — спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в базовом сценарии ожидает первое снижение ключевой ставки 6 июня, но не исключил, что это может произойти 25 апреля.

«Возможность снижения ключевой ставки 25 апреля допускаю с вероятностью в 45%, сохранения — с вероятностью в 55%. Сценарий повышения ключевой ставки на следующем заседании исключаю. При этом вероятность снижения ключевой ставки в этом полугодии (в апреле или июне) оцениваю в 62%, вероятность сохранения в 38%. А с вероятностью в 97% полагаю, что в 2025 году ключевая ставка будет ниже 21%», — заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Бахтин допустил, что, если ЦБ отложит смягчение денежно-кредитной политики до июня, тогда ключевую ставку могут снизить сразу на 1 процентный пункт и более. Эксперт не исключил и отклонение от базового сценария. В случае проявления стагфляционных признаков в экономике, а также при стабилизации инфляции ниже прогнозных значений ЦБ может опускать ставку большими шагами и достичь 13–14% к концу года, уверен инвестстратег. Он добавил, что в рисковом сценарии, например, при расширении трат в оборонной сфере, существенной разбалансировке бюджета или девальвации рубля, возможно повышение ключевой ставки до 23–24%.