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Россиян предупредили о снижении дохода по вкладам из-за лестничных ставок

Экономист Балынин: доход по лестничным вкладам может быть на 20 тыс. руб. меньше
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Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

По мере снижения ставок по вкладам вырастет количество депозитов с лестничной системой начисления процентов. В этом случае доход может быть ниже на 20 тыс. рублей по сравнению с обычной ставкой, сообщил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Иногда банки используют лестничную систему начисления процентов. Например, это может выглядеть так — в первые два месяца ставка 24%, в следующие четыре месяца — 18% и затем еще полгода по 15%. Если, например, мы рассчитаем по среднему размеру вклада (579 тыс. рублей за 2024 год), то получим, что доход составит за год примерно 101 тыс. рублей. При размещении среднего вклада под 21% без лестничной системы ставок доход будет равен более 121 тыс. рублей. В рассмотренном примере мы получили на 20 тыс. рублей больше без лестничной ставки. В каждом конкретном случае необходимо осуществлять расчет потенциального дохода и сравнивать предложения: это поможет избежать ловушки лестничного вклада. Причем, думаю, что по мере снижения ставок по вкладам количество предложений по вкладам с лестничными ставками на рынке может увеличиться», — отметил Балынин.

21 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% третий раз подряд. В 2025 году банки начали понижать ставки по вкладам. Доходность депозитов сократилась в среднем на 1–2,5 процентных пункта. Согласно данным Центробанка, средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках опустилась с 22,28% в середине декабря 2024 года до 21,44% в первой декаде февраля 2025-го.

Ранее сообщалось, что почти каждый пятый россиянин положил бы случайно появившийся 1 млн рублей на вклад.

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