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Мишустин анонсировал переход на двухэтапную индексацию страховых пенсий

Мишустин: с 2026 года в РФ перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий
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Максим Блинов/РИА Новости

Со следующего года в России перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом кабмина, его цитирует РИА Новости.

Как уточнил премьер, с 1 февраля проиндексируют выплаты по инфляции предыдущего года, а во второй этап, с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда.

До этого во время ежегодного отчета Мишустин заявил, что с апреля текущего года социальные пенсии в России увеличат более чем на 14,5%. Премьер добавил, что с 2025 года страховые пенсии были увеличены на 7,3%, а затем по поручению президента была проведена дополнительная индексация, исходя из инфляции.

22 марта данные Социального фонда России показали, что увеличить пенсию до 100 тысяч рублей в месяц можно при накоплении 625 пенсионных баллов. С учетом текущего размера пенсионного коэффициента (145,69 рубля) указанное количество баллов можно получить при ежемесячном доходе от 230 тысяч рублей до вычета налогов и стаже не менее 62,5 года.

21 марта кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что россияне, которым исполнится 80 лет в марте 2025 года, в апреле получат прибавку к пенсии более чем на 10 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают законопроекты для повышения пенсий до 40% от зарплаты.

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