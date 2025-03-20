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Россиянам 80 лет пообещали прибавку к пенсии

Экономист Балынин: россияне 80 лет получат от 10 тысяч рублей прибавки к пенсии
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Россияне, которым исполнится 80 лет в марте 2025 года, в апреле получат прибавку к пенсии более чем на 10 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В эту сумму входят дополнительная фиксированная выплата в размере 8907,70 рубля и компенсационная надбавка в сумме 1314 рублей. Она выплачивается непосредственно пенсионерам с января 2025 года. Например, в декабре 2024 года у 79-летнего пенсионера размер страховой пенсии составлял 39 987 рублей. В апреле 2025 года такому гражданину будет выплачена страховая пенсия в размере 54 007,47 рубля: 43 785,77 рубля (страховая пенсия с учетом проведенных индексаций в январе и феврале) + 8907,70 рубля (дополнительная фиксированная выплата) + 1314 рублей (компенсационная выплата). В итоге сумма страховой пенсии у гражданина из рассмотренного примера в апреле 2025 года будет выше размера страховой пенсии в декабре 2024 года на 14 020,47 рубля, или на 26%», — отметил экономист.

В феврале средняя пенсия россиян по старости достигла 25 тыс. рублей. В 2025 году никто из граждан не выйдет на пенсию по возрасту в рамках пенсионной реформы. В 2026 году на пенсию выйдут россияне 64 лет и россиянки 59 лет, с 2028 года — 65 лет и 60 лет соответственно. Для получения пенсии по старости им нужно накопить 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.

Ранее депутат Светлана Бессараб не исключила рост налогов и страховых взносов на пенсии россиян.

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