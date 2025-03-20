Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме разрабатывают законопроекты для повышения пенсий до 40% от зарплаты

Депутат Миронов: разрабатываются меры для повышения пенсий до 40% от зарплаты
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) ведет разработку законопроектов о реформе пенсионного законодательства, которые должны увеличить размер пенсии до 40% от зарплаты. Об этом лидер СЗРП Сергей Миронов сообщил ТАСС.

По его словам, каждый конкретный пенсионер должен получать не меньше 40% от своей зарплаты, а значит, эта норма должна учитываться при начислении пенсии.

Миронов отметил, что одной из мер по увеличению пенсий может стать дополнительный механизм их индексации в том случае, если рост зарплат в отрасли, где трудился пенсионер, превышает рост цен. Он подчеркнул, что такая компенсация не потребует дополнительных средств, так как чем выше зарплаты, тем больший размер имеют социальные взносы.

15 марта сообщалось, что российские пенсионеры получат три различные доплаты, включая федеральные и региональные выплаты ко Дню Победы, а также индексацию социальных пенсий.

Ранее в Госдуме назвали способы, которые помогут россиянам добиться увеличения пенсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами