Набиуллина оценила влияние укрепления рубля на инфляцию

Пока преждевременно делать выводы о влиянии укрепления рубля на будущую динамику инфляции в России. Об этом сообщила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Ситуация на валютном рынке будет зависеть от фактического изменения внешних условий. Преждевременно делать выводы о масштабе влияния этого фактора на будущую динамику инфляции», — отметила она.

По мнению главы ЦБ, российская экономика в данный момент находится в зоне повышенной неопределенности.

Во время этого же выступления Набиуллина заявила, что ключевая ставка начнет снижаться после устойчивого замедления инфляции.

Центральный банк на заседании 21 марта третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Банк России объяснил свое решение тем, что текущее инфляционное давление уменьшилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части.

Ранее курс рубля нейтрально отреагировал на сохранение ключевой ставки в 21%.