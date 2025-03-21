Курс рубля нейтрально отреагировал на сохранение ключевой ставки в 21%

Курс рубля нейтрально отреагировал на решение ЦБ сохранить ключевую ставку в 21% третий раз подряд, заявил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Рубль отреагировал на решение ЦБ ожидаемо нейтрально – доллар на межбанке курсирует чуть пониже 85 рублей, юань – у 11,6 рубля. Стоимость фондирования не изменилась, а оценки Банка России остаются довольно осторожными. В частности, в пресс-релизе регулятора отмечается, что «текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части». В ближайшей перспективе рубль может получать поддержку от налогового периода, ослабление нацвалюты может встать на паузу, однако уже с первых чисел апреля вероятно закрепление доллара выше 85 рублей, а юаня – у 12 рублей. Сокращение экспортных поставок из-за санкций и падения цен на нефть и восстановление импортных потоков после сезонного спада ухудшают перспективы для российской валюты», — отметил Шепелев.

21 марта ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее были спрогнозированы минимальная и максимальная ключевая ставка в 2025 году.