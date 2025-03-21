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Набиуллина оценила состояние российской экономики

Набиуллина: экономика России находится в зоне повышенной неопределенности
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Российская экономика находится в зоне повышенной неопределенности. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы находимся в зоне повышенной неопределенности, связанной в том числе с внешними условиями», — заявила она.

В ходе этого же выступления глава ЦБ заявила, что ключевая ставка начнет снижаться после устойчивого замедления инфляции.

До этого президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры заявил, что защита прав предпринимателей — это важнейший вопрос для развития России и укрепления экономического суверенитета. По его словам, ответственные задачи связаны с защитой прав предпринимателей.

Также на заседании российский лидер призвал надзорные органы ликвидировать остающиеся административные барьеры, мешающие развитию экономики и бизнеса. При этом необходимо заботиться о защите прав потребителя, подчеркнул российский лидер. По его словам, это две стороны одной медали.

Ранее Путин раскрыл, почему Россия не всегда зеркально реагирует на санкции.

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