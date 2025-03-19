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Минфин готовит список требований для возвращения иностранных компаний

Минфин разрабатывает требования для возврата иностранных компаний в РФ
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Министерство финансов России начало разработку списка требований для возвращения иностранных компаний на российский рынок. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах Crypto Summit, передает ТАСС.

«Нам требуется, естественно, согласовать все эти требования не только внутри правительственной подкомиссии, но также с ключевыми ведомствами. Это Минпромторг, Минсельхоз, Минэнерго, с теми ведомствами, которые работают, с которыми мы работаем в рамках правительственной подкомиссии», — сказал замглавы ведомства.

Чебесков добавил, что требования для иностранных компаний могут озвучить в ближайшее время.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что некоторые западные компании, ранее покинувшие российский рынок, планируют возобновить деятельность в стране. Однако, по словам главы государства, интересы отечественного бизнеса будут приоритетными.

В этот же день российский лидер поручил правительству внимательно отслеживать сделки, связанные с возвращением западных компаний, которые ранее уходили из РФ, «хлопая дверью».

Ранее Путин высказался о западных компаниях, которые продолжают вести бизнес в РФ.

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