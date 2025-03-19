Путин и Трамп отметили потенциал сотрудничества в сфере экономики

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали во время телефонного разговора вопрос возможности перезапуска проекта «Северный поток — 2». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, эта тема не затрагивалась», — сказал Песков.

При этом, по словам представителя Кремля, Путин и Трамп отметили потенциал сотрудничества РФ и США в сфере экономики.

13 марта немецкое издание Correctiv написало, что США ведут переговоры с Россией и Германией о покупке «Северных потоков» и другой энергетической инфраструктуры для восстановления поставок российских энергоносителей в Европу после окончания украинского конфликта.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что если США и РФ договорятся о сотрудничестве в энергетике, то для Европы может быть обеспечена «газовая труба», и европейцы смогут получать дешевый российский газ.

На следующий день Bloomberg написал, что США обсуждают с РФ возможность будущего сотрудничества с энергетическим холдингом «Газпром» в международных проектах.

Ранее в Германии оценили возможность запуска «Северного потока — 2».