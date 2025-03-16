Германии было бы выгодно поддержать возможный запуск поставок российского газа по уцелевшей нитке трубопровода «Северный поток - 2», однако участие американских инвесторов приведет к росту цен на газ в ЕС. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Немецкое издание Correctiv написало, что США ведут переговоры с Россией и Германией о покупке «Северных потоков» и другой энергетической инфраструктуры для восстановления поставок российских энергоносителей в Европу после окончания украинского конфликта.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что если США и РФ договорятся о сотрудничестве в энергетике, то для Европы может быть обеспечена «газовая труба», и европейцы смогут получать дешевый российский газ.

«Почему бы они (немецкие власти - ред.) не согласились на такое? Но с предложениями американцев нужно быть осторожными - их предложения не для выгоды других, но, в первую очередь, для их собственной выгоды», - подчеркнул он.

В этой связи, по мнению Нимайера, если США действительно подключатся к реализации проекта, то цена на газ из России в Европе может существенно увеличиться.

В ноябре прошлого года газета The Wall Street Journal писала, что бизнесмен из США Стивен Линч намерен купить газопровод «Северный поток — 2». Он считал, что сделка позволит Западу «контролировать энергоснабжение Европы до конца эры ископаемого топлива», а ему самому – «стать самым богатым парнем». Линч уже запросил у минфина США лицензию, позволяющую ему вести переговоры о покупке трубопровода. Он полагает, что как только конфликт на Украине завершится, в Европе возникнет соблазн «включить трубопровод».

Ранее в Европе заявили о попытках скрыть причастность США к подрыву «Северных потоков».