СМИ: США обсуждают возможность сотрудничества с «Газпромом»

Bloomberg: США обсуждают с Россией возможное сотрудничество с «Газпромом»

США обсуждают с Российской Федерацией возможность будущего сотрудничества с энергетическим холдингом «Газпром» в международных проектах. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg, ссылаясь на чиновников РФ и Европы.

«США изучают возможности сотрудничества с энергетическим гигантом ПАО «Газпром» в рамках глобальных проектов <...> на фоне попыток посредничества в заключении мирного соглашения по Украине», — сказано в сообщении.

По информации чиновников, переговоры между двумя странами по этому вопросу находятся на начальной стадии.

Накануне немецкое издание Correctiv написало, что США ведут переговоры с Россией и Германией о покупке «Северных потоков» и другой энергетической инфраструктуры для восстановления поставок российских энергоносителей в Европу после окончания украинского конфликта.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Соединенные Штаты работают по вопросам экономики, космоса, на энергетических рынках и по другим направлениям.

Ранее сообщалось, что Россия и США работают над перезапуском «Северного потока – 2».